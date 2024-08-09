Врач Степаненков: Новорожденные дети лучше всего спят на улице

Педиатр медицинского центра «Парацельс» Андрей Степаненков считает, что родители зачастую сталкиваются с проблемами засыпания у новорожденных малышей, поэтому озвучил несколько нужных советов по этому поводу.
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