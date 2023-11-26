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Марк Кондратюк: «Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска»

На турнире он занял второе место.  «Скорее, положительные ощущения по итогам. Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска.

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