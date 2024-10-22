Инфекционист Неронов перечислил появления простуды на губах

На это влияет и стресс, и климат, и переохлаждение Возникновение простуды на губах может быть вызвано различными факторами: переохлаждение, стресс, изменение климата или сезонные изменения, сообщил в интервью РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина», д.