Инфекционист Неронов перечислил появления простуды на губах

На это влияет и стресс, и климат, и переохлаждение Возникновение простуды на губах может быть вызвано различными факторами: переохлаждение, стресс, изменение климата или сезонные изменения, сообщил в интервью РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина», д.
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