Арчибальд Лоу и его смелые прогнозы на 2025 год: что он предвидел, а что осталось фантазией

Какие прогнозы из книги "Будущее" Арчибальда Лоу сбылись, а какие остались фантазией.В 1925 году британский инженер и физик Арчибальд Монтгомери Лоу в своей книге "Будущее" представил смелые прогнозы на 2025 год.
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