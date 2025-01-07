В США сообщили Зеленскому плохие новости после интервью

Лесть Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа во время интервью американскому журналисту Лексу Фридману не повлияет на уже сформировавшееся отношение будущего президента США к Украине, пишет портал UnHerd.
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