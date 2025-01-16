В МИД России допустили провокации Киева до ухода Байдена с поста президента США

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Украинская сторона может пойти на террористические или диверсионные действия в последние дни работы администрации действующего американского президента Джо Байдена.
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