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Евгений Пригожин: войска Украины готовы к контрнаступлению, оно начнется до 15 мая

Евгений Пригожин: войска Украины готовы к контрнаступлению, оно начнется до 15 мая

Вооруженные силы Украины готовы к проведению контрнаступления, оно начнется до 15 мая. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил российский предприниматель Евгений Пригожин.

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