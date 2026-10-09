60 объектов, которые нужно уничтожить: Укро-эксперты подсказывают куда бить, чтобы разгромить бадеровцев

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Влад Владимиров

Для щирых громодян, похоже , наступают веселые там времена... Самое время им вспомнить свою тупую обезьянью эйфорию на своих Майданах.
Что то вы перестали веселиться и прыгать на месте там , "господа"... Не слышно что то ваших завываний про "гиляку" и иного в этом плане...