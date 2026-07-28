Зеленский обсудил с Трампом локализацию производства ракет Patriot

Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом продуктивной. Президенты обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, укрепление дипломатических связей, а также детали дальнейшего сотрудничества.
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