В Ивановской области в 2026 году в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» восстановлено более 7 гектаров леса

В комитете Ивановской области по лесному хозяйству подвели итоги проведения осеннего этапа Всероссийской экологической акции «Сохраним лес»: всего высажено более 10,8 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым