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Иваново

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В Ивановской области в 2026 году в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» восстановлено более 7 гектаров леса

В комитете Ивановской области по лесному хозяйству подвели итоги проведения осеннего этапа Всероссийской экологической акции «Сохраним лес»: всего высажено более 10,8 тыс.

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