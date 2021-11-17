Лолита & Коста Лакоста — По-другому (Премьера клипа, 2021)

Лолита & Коста Лакоста — По-другому⁣⁣⠀ Слушай сингл на всех площадках: https://lnk.to/Podrugomu⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Автор музыки и текста — Даниил Рувинский⁣⁣⠀ Аранжировка и запись — Данил Бабичев⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Режиссер — Макс Шишкин⁣⁣⠀ Арт-директор — Эльза Серова⁣⁣⠀ Оператор — Александр Дмитриев⁣⁣⠀ Художник-постановщик — Никита Свирс⁣⁣⠀ Продюсер — Анастасия Клабукова⁣⁣⠀ Исполнительный продюсер — Алия Косаева⁣⁣⠀ Второй режиссер — Константин Трубин⁣⁣⠀ Директор съемочной группы — Максим Федоров⁣⁣⠀ Художник по костюму — Анна Артамонова⁣⁣⠀ Художники по гриму — Анна Завгородняя, Злата Глазунова, Диляра Гильфанова ⁣⁣⠀ Художник по волосам — Роман Обухов⁣⁣⠀ Ассистент художника-постановщика — Анна Подгорнова ⁣⁣⠀ Ассистенты художника по костюму — Надежда Яковлева, Мария Альперович ⁣⁣⠀ Реквизит — Мария Логвина, Фёдор Осокин ⁣⁣⠀ Декоратор — Мария Андреева ⁣⁣⠀ Фотограф — Jazzmonday ⁣⁣⠀ Гафер — Антон Агеев⁣⁣⠀ Кейгрип — Антон Петрик⁣⁣⠀ Осветители — Павел Казаков, Евгений Козлов, Максим Петрик, Сергей Вихарьков⁣⁣⠀ Второй оператор — Олег Колмовский⁣⁣⠀ Ассистент оператора — Иван Кожевникова⁣⁣⠀ Механики камеры — Алексей Лепихов, Иван Яновский ⁣⁣⠀ Dolly — Владислав Тавакалов, Евгений Врона ⁣⁣⠀ Администрация — Алексей Скляр, Максим Стаценко, Антон Конев, Артём Белоусов ⁣⁣⠀ Буфет — Олеся Трофимова⁣⁣⠀ Постановщики — Александр Симонов, Алексей Романов, Павел Бодренков, Дмитрий Турнаев, Павел Ветчинин ⁣⁣⠀ Backstage — Nur⁣⁣⠀ Your rental — Алексей Кундрат, Максим Белицкий⁣⁣⠀ VFX —@silent_std⠀Олег Чарухин, Леонид Пак, Луиза Долгиева, Роман Мокров, Данияс Дабырбек⁣⁣⠀ Цветокоррекция — Ерлан Танаев⁣⁣⠀ Дизайнер титров — Андрей Ольшевский⁣⁣⠀ Благодарим руководство Киностудии АМЕДИА за оказанное содействие⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Подпишись:⁣⁣⠀ 🔸Лолита⁣⁣⠀ https://vk.