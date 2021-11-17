Лолита & Коста Лакоста — По-другому (Премьера клипа, 2021)

Лолита & Коста Лакоста — По-другому⠀ Слушай сингл на всех площадках: https://lnk.to/Podrugomu⠀ ⠀ Автор музыки и текста — Даниил Рувинский⠀ Аранжировка и запись — Данил Бабичев⠀ ⠀ Режиссер — Макс Шишкин⠀ Арт-директор — Эльза Серова⠀ Оператор — Александр Дмитриев⠀ Художник-постановщик — Никита Свирс⠀ Продюсер — Анастасия Клабукова⠀ Исполнительный продюсер — Алия Косаева⠀ Второй режиссер — Константин Трубин⠀ Директор съемочной группы — Максим Федоров⠀ Художник по костюму — Анна Артамонова⠀ Художники по гриму — Анна Завгородняя, Злата Глазунова, Диляра Гильфанова ⠀ Художник по волосам — Роман Обухов⠀ Ассистент художника-постановщика — Анна Подгорнова ⠀ Ассистенты художника по костюму — Надежда Яковлева, Мария Альперович ⠀ Реквизит — Мария Логвина, Фёдор Осокин ⠀ Декоратор — Мария Андреева ⠀ Фотограф — Jazzmonday ⠀ Гафер — Антон Агеев⠀ Кейгрип — Антон Петрик⠀ Осветители — Павел Казаков, Евгений Козлов, Максим Петрик, Сергей Вихарьков⠀ Второй оператор — Олег Колмовский⠀ Ассистент оператора — Иван Кожевникова⠀ Механики камеры — Алексей Лепихов, Иван Яновский ⠀ Dolly — Владислав Тавакалов, Евгений Врона ⠀ Администрация — Алексей Скляр, Максим Стаценко, Антон Конев, Артём Белоусов ⠀ Буфет — Олеся Трофимова⠀ Постановщики — Александр Симонов, Алексей Романов, Павел Бодренков, Дмитрий Турнаев, Павел Ветчинин ⠀ Backstage — Nur⠀ Your rental — Алексей Кундрат, Максим Белицкий⠀ VFX —@silent_std⠀Олег Чарухин, Леонид Пак, Луиза Долгиева, Роман Мокров, Данияс Дабырбек⠀ Цветокоррекция — Ерлан Танаев⠀ Дизайнер титров — Андрей Ольшевский⠀ Благодарим руководство Киностудии АМЕДИА за оказанное содействие⠀ ⠀ Подпишись:⠀ 🔸Лолита⠀ https://vk.