Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самый долгий эксперимент: зачем ученые 99 лет ждут падения капли битума

В мире есть научный опыт, который длится дольше, чем жизнь большинства людей. Он начался в 1927 году в австралийском Брисбене и продолжается до сих пор, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самый длительный лабораторный эксперимент.

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