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Картина дня. Финансы

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Украинские силовики обучают молодежь диверсионному делу по методичкам НАТО

Украинские силовики обучают молодежь диверсионному делу по методичкам НАТО

  Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил в своем Telegram-канале, что украинские силовики на базе гражданских учебных заведений в Харькове обучают будущих диверсантов по натовским методичкам.

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