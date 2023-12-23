Украинские силовики обучают молодежь диверсионному делу по методичкам НАТО

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил в своем Telegram-канале, что украинские силовики на базе гражданских учебных заведений в Харькове обучают будущих диверсантов по натовским методичкам.
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