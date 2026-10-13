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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Пономареве: «Не знаю, кто это. Пускай посмотрит высказывания Тотти, Мальдини, Зидана, Фигу, Рауля – все скажут, кто такой Мостовой»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой  ответил Владимиру Пономареву на слова о том, что Артем Дзюба превосходит его по популярности.

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