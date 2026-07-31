Православным объяснили запрет на алкоголь в Троицкую родительскую субботу

В Троицкую родительскую субботу верующим советуют посетить храм и помолиться об усопших. Священник Олег Жиляков подчеркнул, что кладбищенские застолья и алкоголь противоречат церковным традициям, а старые кресты нельзя выбрасывать — их нужно сжигать.