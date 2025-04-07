Над тремя регионами и Азовским морем: за ночь российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА

Минувшей ночью силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 13 беспилотников было перехвачено над Азовским морем, четыре — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии