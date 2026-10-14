48% россиян отметили улучшение ситуации с нежелательными звонками Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой перенести до начала ноября ограничения на входящие вызовы от банков, не заключивших договоры о маркировке звонков.
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