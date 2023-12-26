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Арест рэпера Vacio, который пришел голым на вечеринку, признали законным

Арест рэпера Vacio, который пришел голым на вечеринку, признали законным

Мосгорсуд подтвердил законность ареста на 15 суток рэпера Николая Васильева, известного под псевдонимом Vacio, в связи с его появлением голым на вечеринке, организованной блогершей и ведущей Анастасией Ивлеевой.

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