Арест рэпера Vacio, который пришел голым на вечеринку, признали законным

Мосгорсуд подтвердил законность ареста на 15 суток рэпера Николая Васильева, известного под псевдонимом Vacio, в связи с его появлением голым на вечеринке, организованной блогершей и ведущей Анастасией Ивлеевой.
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