Глава WADA признался пранкерам Вовану и Лексусу в антироссийском заговоре

ТАСС/EPA/VALENTIN FLAURAUD Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали видео, в котором от имени "высокопоставленного африканского политика" пообщались с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и его помощниками.