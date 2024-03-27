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Глава WADA признался пранкерам Вовану и Лексусу в антироссийском заговоре

Глава WADA признался пранкерам Вовану и Лексусу в антироссийском заговоре

ТАСС/EPA/VALENTIN FLAURAUD Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали видео, в котором от имени "высокопоставленного африканского политика" пообщались с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и его помощниками.

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