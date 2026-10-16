БАНГКОК (ИА Реалист). Евро может прервать пятинедельную серию падений. Выступление председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на годовом собрании МВФ в Бангкоке заставило трейдеров резко сократить ставки на повышение ставки в октябре, доллар ослаб, и евро получил передышку.
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