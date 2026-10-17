Девять лекарств под вопросом: что означает приостановка регистрации препаратов в России и стоит ли пациентам опасаться дефицита Елена ГалицкаяРешение Росздравнадзора о временной приостановке регистрации и применения ряда лекарственных препаратов вызвало закономерные вопросы у пациентов.