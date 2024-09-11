Shafaq: в Ираке попал под удар логистический центр посольства США

Global Look Press/Tim Oelbermann via www.imago-ima/www.imago-images.de В международном аэропорту иракской столицы Багдад произошел взрыв, под удар попал логистический центр посольства США, сообщает 11 сентября агентство Shafaq News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии