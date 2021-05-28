Переговорочная капитуляция. Байден прилетит в Женеву сдаваться Путину

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПереговорочная капитуляция. Байден прилетит в Женеву сдаваться Путину В конце 80-х встреча Рейгана и Горбачева означала поражение и сдачу в плен СССР - так тогда называлась Россия.Вернуться к статье3713НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSIsergejs ivanovsРоссия уже некоторое время побеждает -просто, не каждый ето понимает и не каждый признаёт.Альбина КолесниковаПоживём и увидим...Vlad ВладПорох надо держать сухим и не дать заржаветь бронепоезду!Natalija OsmininaДа всё только начинается.БОБорис ОсиповЭдуард АлександровБолтуны. А чего США сдаваться-то. Да, у них маразма много и деградация налицо, но Россия вряд ли сейчас представляет то, кому надо сдаваться. Пока ещё рано об этом говорить, но исторический тренд в пользу России, очевидно, имеет место быть.VValeryТут главное - Китай. Попытка оторвать Россию от Китая.Куклин ВладимирВот скорее всего и хочет вбить клин в блок Россия -Китай. Вот только как убийца поедет на стрелку с обвиняемым? Похоже дела у Путина не важны коль он поедет на встречу с обвиняемым. Был же факт признания СОВ, СОЮЗОМ, не факта посещения амерами Луны.Александр РожковНашему бы теляти да волка сожрати.Natalija OsmininaЭто только в животном мире бараны остаются баранами, а волки- волками. В человеческом мире они меняются ролями: то одна страна становится сильнее, то другая. Примеров в истрии тома. Таковы законы эволюции , все развивается по синусотде- диалектика. Происходит смена игроков по законам солитоновых волн, периодически бегущий впереди вынужден пропустить бегущего сзади, как делают и птицы при дальних перелетах. Сейчас "уставшие" США меняются местом гегемона с Россией.Александр РожковНе говори гоп, пока не перепрыгнешь. И цыплят по осени считают.Natalija OsmininaА мне то чего прыгать? Я рассказываю о законах физики. А Вы о чем?Александр РожковА я о политике. А вам на другой сайт надо, где про солитоны языки чешут.Анжела КуроваА Вы разве не знали, что законы физики распространяются на сферы жизни? Можете не отвечать, ответ знаю - "не знаю и знать не хочу"). Вам же в 70 лет только языком чесать, а не знать.Natalija OsmininaИ я о политике. Вы разве не в курсе законов, по которым она развивается? Всё подчиняется синусоиде, даже макроэкономика - кривая Лаффера, циклы Кузнеца и пр. На всё есть законы физики. И на природные явления и на жизнь человека. Да, вспомнила! В мозгах таких, как Вы, геополитика не подчиняется общим законам жизни!!! Она ОТДЕЛЬНО!! Ура!! Найдено ЧУДО!!! Правда, увы, только в мозгах полных невежд и сумасшедших. Боюсь даже спросить, Вы к какой категории относитесь? А то вдруг к последним, и сейчас начнутся беснования. Ой, боюсь, боюсь, боюсь!)))Александр РожковДа Вы смешны просто. Перешли к оскорблениям. По другому то не можете самоутверждаться? Закидали меня умностями типа "кривая Лаффера, циклы Кузнеца". А сами то думать не пробовали? Ну ежели, по вашему, все идет помимо нашей воли по законам природы, то нам то вообще не стоит упираться и чего то желать и делать. От нас тогда ни чегошеньки не зависит. Ура! Раз нас втащили в дерьмо и мы потеряли страну СССР, потеряли десятки миллионов людей, триллионы баксов уже выгребли упыри, и продолжают выгребать,то теперь то, по вашей науке, само собой по законам политики, по кривым Лаффера, циклам Кузнеца и пр., мы просто обязаны перейти к процветанию! Как прекрасно, что есть непреложные законы развития человечества! Слава науке! Позор неучам, не знающим даже кривой Лаффера, циклов Кузнеца!Natalija OsmininaПризнаюсь, не права. Но не надо было и провоцировать. Человек старше меня, значит, должен быть умнее. Тем более мужчина. Зачем же было ерничать? Ну сказал бы: "меня это не интересует, у меня другое мнение" или что-то в этом роде. Так нет, с утра встал, чтобы продолжать высмеивать "девочек"- дурочек. Зачем было нарываться? А то, что Россия, станет ведущей державой, об этом действительно говорят законы физики. Если Вы с ними не согласны, им от этого ни холодно, ни жарко. Но кроме прописанного пути, есть и свобода воли человека. Эта свобода воли может влиять на качество событий и временнОй период их осуществления. Перестройка была предрешена, но вовсе не обязательно, чтобы она проходила по самому жесткому сценарию, по которому прошла. Люди сами его выбрали, превратившись из советского народа в сброд путан и бандитов. А сейчас мы пожинаем плоды потерянного поколения, когда совесть, честь и достоинство стали пустыми словами. И люди запутались еще больше, и вместо того, чтобы объединиться в защите страны, они растаскивают её в разные стороны: кто-то за Навального, кто-то за Платошкина, кто-то просто за доллары. Все продается, даже души. А у моего оппонента, хоть и в возрасте человек, даже понятия о душе нет, раз он издевается над своей верующей сестрой, причисляя её к обезьяне. А ведь, Россия сейчас находится в состоянии войны, причем самой жестокой из всех, потому что убиваются не тела, а души. Именно они сейчас проходят самую большую проверку. А вы, россияне, разобщены.. смотреть больно.Natalija OsmininaИ мне на МТ самоутверждаться не надо, мне достаточно признания читателей моих книг. А на МТ я хочу достучаться до душ людей, дать им надежду, уверенность, что после всех потрясений и потерь, россияне всё же доживут до времени, когда мир будет уважать Россию. А самое главное, что они сами будут её уважать и гордиться своей Родиной. И я не люблю тех, кто ставит под сомнение чудо победы. Все равно, как если бы в Отечественную люди потеряли веру и только ныли и ныли, думая, за сколько продаться фашистам. Просто тогда всем было все понятно- враг убивает и путь один - добить его самого. А сейчас вроде как не убивает, а покупает, еще и денежки платит, в том числе за работу в сетях, за выход на разные митинги. И народ продается, страну свою продает, души свою продают.Александр РожковМине так ссстыдна! Пабегу искать учебники по палитической физике и физическай палитике.Natalija OsmininaБыло бы неплохо. Хорошо, что Вы сами это осознали, хоть и несколько коряво.ААлександрБравада - наш компас земной. Пиндосы-то похитрее будут. Наши опять за морковкой побегают, двойные стандарты поосуждают, из картуза вату подергают. На том и успокоятся. А Песков с Захаровой колыбельные споют: в Багдаде все спокойно!ЛеонидДавече жизненную фразу вычитал..." Не нужно мужчину заставлять делать что-либо, просто намекните ему, что он для этого староват..." Журналюгам и прочей восторженной публике стоило бы прикусить языки, ибо "намеки" Байдену звучат уже просто неприлично, старик может и взбрыкнуть.VGVasily GolovГоворят,что Путин припас материалы для Байдена. Список вооружений,поставленных оппозиции Сирии,Ирака. 5000 грузовиков засекла разведка в сторону Сирии. Потом ПК-диск разрушения городов и сел ОРДЛО и памятники погибшим детям и мирным жителям.Еще бы надо преподнести число убитых в разных странах по приказам президентов США.Кончая Байденом. На деньги США воюет Украина с оппозицией. На войне есть убитые.Liudmila Kosteley (Моисеева)Вот иногда думаешь, вроде бы умные люди сидят в Правительствах, а до элементарного не додумаются.Сколько стран в МИРЕ?-197, из них в ООН-193. Сколько стран в ЕС?-29.Плюс США, Канада, Австралия (население в основном из Англии, захватчики, которые уничтожили коренных жителей этих стран). Далее, кто в ЕС? В основном ДВЕ страны (Франция и Германия), остальные "карлики" без голоса и суверенитета. Да и эти две страны, такие же, колония США. А вывод, там правит всюду-Англия, или выходцы из Англии, остальные подчиняются. Выходит, одна страна объявляет санкции, России, Ирану, Китаю (всем кому не лень) https://www.youtube.com/watch?v=IqmG1RH7ZIM Это для размышления. И ВСЕ пляшут вокруг, более 150 СТРАН!!! Войны разжигать, кого миловать, кого сажать, кого казнить. Все КОНТИНЕНТЫ под себя подмяли! БОГ дал России и теперь Китаю, вооружение, успокоить "гегемона", который сам себя "красивого" выбрал ГЕГЕМОНОМ! И всё равно продолжают плясать вокруг США, которые уже ничего не представляют и которое все ещё боятся. И на основание этого, даже последние "проишествия" опять несут САНКЦИИ. А на основании ЧЕГО, ЕС (кто они такие, такая же можно сказать страна, объединившая вокруг себя шавок США, теперь уже все видят, нет там "НЕШАВОК", были и те закончились), с населением меньше КИТАЯ, или ИНДИИ, объявляет САНКЦИИ. А в ООН, они спросили? Да, там 47 стран из 193, проголосовали, что РФ "участник конфликта" на Донбассе. Кстати, там проживают русские! И если я не ошибаюсь, ВЕКАМИ, это была ЗЕМЛЯ РОССИИ, и какой-то идиот, пришедший к Власти, просто ДАРИТ эти ЗЕМЛИ вместе с РУССКИМИ ЛЮДЬМИ, хохлам! И ВСЕ молчат и ждут, что США скажет (с деменцией). Вопросы они будут решать по Украине и Белоруси. А почему без Президентов этих стран? Как на ДОНБАССЕ, Франция, Германия и Россия уже столько лет (извините) не разродятся! А дело-то простое, ВЕРНУТЬ ЗЕМЛИ НАЗАД РОССИИ. Тем более СССР (который подарил) уже нет! И опять же приходят на ум, ФОЛКЛЕНДСКИЕ ос-ва. Далеко-далеко от Англии, велась война (а земли Аргентины), но Англия решила провести РЕФЕРЕНДУМ! И что же? Население проголосовало за АНГЛИЮ! Иначе и быть не могло, когда за горло держат, жить-то хочется. А на ДОНБАССЕ? Суверенное, или в состав РФ, обратно! Так нет же, ВЫ (извините) рожой не вышли.И самое обидное, в Белоруси задержали преступника, который убивал на Донбассе и опять пытаються обвинить и Белорусь, и Россию.Liudmila Kosteley (Моисеева)Ответ один (только можно без войны) https://www.youtube.com/watch?v=1REYcSiiwXgLiudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=ckvW10mIrtoОльга Степанова (Ванькова)Не долетит, с трапа свалится.Эдгард ТатурянДолетит, и как бы какую-нибудь подлянку против Путина в Женеве прямо при Байдене не совершили., пожертвовав им.Александр В СкориковНадо высказать свои претензии - и никакой эйфории. Янки без своего интереса и срать не сядут.реваншА может не стоит делать оптимистические прогнозы раньше времени? Что то наши партнёры замышляют очень пакостное и серьёзное. И там согласились и там назад сдали на шаг, неспроста все это, очень на них похоже, когда затем следует что то серьёзное. Пиндосы и англ большие мастера устраивать серьёзные провокации,причем в ситуации, когда им нельзя терять лицо (а они его сейчас теряют), они могут пойти на все, чтобы изменить ситуацию в корне. А здесь повод очень уж серьёзный, встреча глав двух сверх держав. Причём один из них старый пердун, который ничего из себя не представляет даже у себя, этого под нож бросят не задумываясь, а вот ВВП это уже другой вопрос, здесь у них козырный интерес. ВВП у них, это как серпом по яйцам. Ради устранения они могут пойти на все, наплевав на всех и все. И этот вариант очень даже для них актуален.Shap MichaelаФтор = Андрей Перла, лучше бы взял фамилию Пёрнул. шапками закидаем сказал этот аФтор, "враг хитер и опасен", надо быть начеку, возможны любые провокации и до, и во время, и послеЛеонид ПопивнякМежду Пиндостаном и Гейропой сейчас как в поговорке..." Дружба дружбой - а табачок врозь".....Поляки и Чехи и Проеболты в угоду политической воле Босса готовы нести экономические потери....а в Германии в отличии от этих полудурков денежку считать умеют......ник зайчиковАвтор , не хвались идя на войну , хвались идя с войны . Еще война не началась , а этот шапкозакидатель уже всех шапками закидал .вылитый литойврагу не "сдается" наш гордый варяг.......ВМВладимир МоргуновНЕ КАЖИ ГОП...ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ !!! НЕ СЛЕД БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ !!Бендер ЗадунайскийНе захвалите раньше времени . Когда начинают славословить за долго до произошедших событий , то получается с точность до наоборот . Правильно сказал комментатор выше : Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь !Александр КушнирДействительно, не говорите "ГОП" (потому что упадете на "ПОП(?)")! ...Вся эта "Расслабуха" на "Диком Западе" в отношениях с Россией - это только ПРЕЛЮДИЯ перед Глобально-Мистическими событиями в Социуме (читайте: https://cont.ws/@sashamukachevo24/1708749)! Все это "НАКИПАНИЕ" накала атмосферы в НАТОвском семействе (вместе с Безнравственной США), - это есть подготовка к выходу на Авансцену 2025 г. "ЛЮЦИО-фера"! Который своим "Появлением" ВООДУШЕВИТ Упадочный Дух Западного Миропорядка! ...И ВСЕ ГАЛОПОМ ПОМЧАТ ЗА ЕГО "Спасительным Фавором"!!!!!!.....Комментировать
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