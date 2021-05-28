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Переговорочная капитуляция. Байден прилетит в Женеву сдаваться Путину

Переговорочная капитуляция. Байден прилетит в Женеву сдаваться Путину

В конце 80-х встреча Рейгана и Горбачева означала поражение и сдачу в плен СССР - так тогда называлась Россия.

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sergejs ivanovs
Россия уже некоторое время побеждает -просто, не каждый ето понимает и не каждый признаёт.
Альбина Колесникова
Поживём и увидим...
Vlad Влад
Порох надо держать сухим и не дать заржаветь бронепоезду!
Natalija Osminina
Да всё только начинается.
Борис Осипов
Эдуард Александров
Болтуны. А чего США сдаваться-то. Да, у них маразма много и деградация налицо, но Россия вряд ли сейчас представляет то, кому надо сдаваться. Пока ещё рано об этом говорить, но исторический тренд в пользу России, очевидно, имеет место быть.
Valery
Тут главное - Китай. Попытка оторвать Россию от Китая.
Куклин Владимир
Вот скорее всего и хочет вбить клин в блок Россия -Китай. Вот только как убийца поедет на стрелку с обвиняемым? Похоже дела у Путина не важны коль он поедет на встречу с обвиняемым. Был же факт признания СОВ, СОЮЗОМ, не факта посещения амерами Луны.
Александр Рожков
Нашему бы теляти да волка сожрати.
Natalija Osminina
Это только в животном мире бараны остаются баранами, а волки- волками. В человеческом мире они меняются ролями: то одна страна становится сильнее, то другая. Примеров в истрии тома. Таковы законы эволюции , все развивается по синусотде- диалектика. Происходит смена игроков по законам солитоновых волн, периодически бегущий впереди вынужден пропустить бегущего сзади, как делают и птицы при дальних перелетах. Сейчас "уставшие" США меняются местом гегемона с Россией.
Александр Рожков
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И цыплят по осени считают.
Natalija Osminina
А мне то чего прыгать? Я рассказываю о законах физики. А Вы о чем?
Александр Рожков
А я о политике. А вам на другой сайт надо, где про солитоны языки чешут.
Анжела Курова
А Вы разве не знали, что законы физики распространяются на сферы жизни? Можете не отвечать, ответ знаю - "не знаю и знать не хочу"). Вам же в 70 лет только языком чесать, а не знать.
Natalija Osminina
И я о политике. Вы разве не в курсе законов, по которым она развивается? Всё подчиняется синусоиде, даже макроэкономика - кривая Лаффера, циклы Кузнеца и пр. На всё есть законы физики. И на природные явления и на жизнь человека. Да, вспомнила! В мозгах таких, как Вы, геополитика не подчиняется общим законам жизни!!! Она ОТДЕЛЬНО!! Ура!! Найдено ЧУДО!!! Правда, увы, только в мозгах полных невежд и сумасшедших. Боюсь даже спросить, Вы к какой категории относитесь? А то вдруг к последним, и сейчас начнутся беснования. Ой, боюсь, боюсь, боюсь!)))
Александр Рожков
Да Вы смешны просто. Перешли к оскорблениям. По другому то не можете самоутверждаться? Закидали меня умностями типа "кривая Лаффера, циклы Кузнеца". А сами то думать не пробовали? Ну ежели, по вашему, все идет помимо нашей воли по законам природы, то нам то вообще не стоит упираться и чего то желать и делать. От нас тогда ни чегошеньки не зависит. Ура! Раз нас втащили в дерьмо и мы потеряли страну СССР, потеряли десятки миллионов людей, триллионы баксов уже выгребли упыри, и продолжают выгребать,то теперь то, по вашей науке, само собой по законам политики, по кривым Лаффера, циклам Кузнеца и пр., мы просто обязаны перейти к процветанию! Как прекрасно, что есть непреложные законы развития человечества! Слава науке! Позор неучам, не знающим даже кривой Лаффера, циклов Кузнеца!
Natalija Osminina
Признаюсь, не права. Но не надо было и провоцировать. Человек старше меня, значит, должен быть умнее. Тем более мужчина. Зачем же было ерничать? Ну сказал бы: "меня это не интересует, у меня другое мнение" или что-то в этом роде. Так нет, с утра встал, чтобы продолжать высмеивать "девочек"- дурочек. Зачем было нарываться? А то, что Россия, станет ведущей державой, об этом действительно говорят законы физики. Если Вы с ними не согласны, им от этого ни холодно, ни жарко. Но кроме прописанного пути, есть и свобода воли человека. Эта свобода воли может влиять на качество событий и временнОй период их осуществления. Перестройка была предрешена, но вовсе не обязательно, чтобы она проходила по самому жесткому сценарию, по которому прошла. Люди сами его выбрали, превратившись из советского народа в сброд путан и бандитов. А сейчас мы пожинаем плоды потерянного поколения, когда совесть, честь и достоинство стали пустыми словами. И люди запутались еще больше, и вместо того, чтобы объединиться в защите страны, они растаскивают её в разные стороны: кто-то за Навального, кто-то за Платошкина, кто-то просто за доллары. Все продается, даже души. А у моего оппонента, хоть и в возрасте человек, даже понятия о душе нет, раз он издевается над своей верующей сестрой, причисляя её к обезьяне. А ведь, Россия сейчас находится в состоянии войны, причем самой жестокой из всех, потому что убиваются не тела, а души. Именно они сейчас проходят самую большую проверку. А вы, россияне, разобщены.. смотреть больно.
Natalija Osminina
И мне на МТ самоутверждаться не надо, мне достаточно признания читателей моих книг. А на МТ я хочу достучаться до душ людей, дать им надежду, уверенность, что после всех потрясений и потерь, россияне всё же доживут до времени, когда мир будет уважать Россию. А самое главное, что они сами будут её уважать и гордиться своей Родиной. И я не люблю тех, кто ставит под сомнение чудо победы. Все равно, как если бы в Отечественную люди потеряли веру и только ныли и ныли, думая, за сколько продаться фашистам. Просто тогда всем было все понятно- враг убивает и путь один - добить его самого. А сейчас вроде как не убивает, а покупает, еще и денежки платит, в том числе за работу в сетях, за выход на разные митинги. И народ продается, страну свою продает, души свою продают.
Александр Рожков
Мине так ссстыдна! Пабегу искать учебники по палитической физике и физическай палитике.
Natalija Osminina
Было бы неплохо. Хорошо, что Вы сами это осознали, хоть и несколько коряво.
Александр
Бравада - наш компас земной. Пиндосы-то похитрее будут. Наши опять за морковкой побегают, двойные стандарты поосуждают, из картуза вату подергают. На том и успокоятся. А Песков с Захаровой колыбельные споют: в Багдаде все спокойно!
Леонид
Давече жизненную фразу вычитал..." Не нужно мужчину заставлять делать что-либо, просто намекните ему, что он для этого староват..." Журналюгам и прочей восторженной публике стоило бы прикусить языки, ибо "намеки" Байдену звучат уже просто неприлично, старик может и взбрыкнуть.
Vasily Golov
Говорят,что Путин припас материалы для Байдена. Список вооружений,поставленных оппозиции Сирии,Ирака. 5000 грузовиков засекла разведка в сторону Сирии. Потом ПК-диск разрушения городов и сел ОРДЛО и памятники погибшим детям и мирным жителям.Еще бы надо преподнести число убитых в разных странах по приказам президентов США.Кончая Байденом. На деньги США воюет Украина с оппозицией. На войне есть убитые.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Вот иногда думаешь, вроде бы умные люди сидят в Правительствах, а до элементарного не додумаются.Сколько стран в МИРЕ?-197, из них в ООН-193. Сколько стран в ЕС?-29.Плюс США, Канада, Австралия (население в основном из Англии, захватчики, которые уничтожили коренных жителей этих стран). Далее, кто в ЕС? В основном ДВЕ страны (Франция и Германия), остальные "карлики" без голоса и суверенитета. Да и эти две страны, такие же, колония США. А вывод, там правит всюду-Англия, или выходцы из Англии, остальные подчиняются. Выходит, одна страна объявляет санкции, России, Ирану, Китаю (всем кому не лень) https://www.youtube.com/watch?v=IqmG1RH7ZIM Это для размышления. И ВСЕ пляшут вокруг, более 150 СТРАН!!! Войны разжигать, кого миловать, кого сажать, кого казнить. Все КОНТИНЕНТЫ под себя подмяли! БОГ дал России и теперь Китаю, вооружение, успокоить "гегемона", который сам себя "красивого" выбрал ГЕГЕМОНОМ! И всё равно продолжают плясать вокруг США, которые уже ничего не представляют и которое все ещё боятся. И на основание этого, даже последние "проишествия" опять несут САНКЦИИ. А на основании ЧЕГО, ЕС (кто они такие, такая же можно сказать страна, объединившая вокруг себя шавок США, теперь уже все видят, нет там "НЕШАВОК", были и те закончились), с населением меньше КИТАЯ, или ИНДИИ, объявляет САНКЦИИ. А в ООН, они спросили? Да, там 47 стран из 193, проголосовали, что РФ "участник конфликта" на Донбассе. Кстати, там проживают русские! И если я не ошибаюсь, ВЕКАМИ, это была ЗЕМЛЯ РОССИИ, и какой-то идиот, пришедший к Власти, просто ДАРИТ эти ЗЕМЛИ вместе с РУССКИМИ ЛЮДЬМИ, хохлам! И ВСЕ молчат и ждут, что США скажет (с деменцией). Вопросы они будут решать по Украине и Белоруси. А почему без Президентов этих стран? Как на ДОНБАССЕ, Франция, Германия и Россия уже столько лет (извините) не разродятся! А дело-то простое, ВЕРНУТЬ ЗЕМЛИ НАЗАД РОССИИ. Тем более СССР (который подарил) уже нет! И опять же приходят на ум, ФОЛКЛЕНДСКИЕ ос-ва. Далеко-далеко от Англии, велась война (а земли Аргентины), но Англия решила провести РЕФЕРЕНДУМ! И что же? Население проголосовало за АНГЛИЮ! Иначе и быть не могло, когда за горло держат, жить-то хочется. А на ДОНБАССЕ? Суверенное, или в состав РФ, обратно! Так нет же, ВЫ (извините) рожой не вышли.И самое обидное, в Белоруси задержали преступника, который убивал на Донбассе и опять пытаються обвинить и Белорусь, и Россию.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Ответ один (только можно без войны) https://www.youtube.com/watch?v=1REYcSiiwXg
Liudmila Kosteley (Моисеева)
https://www.youtube.com/watch?v=ckvW10mIrto
Ольга Степанова (Ванькова)
Не долетит, с трапа свалится.
Эдгард Татурян
Долетит, и как бы какую-нибудь подлянку против Путина в Женеве прямо при Байдене не совершили., пожертвовав им.
Александр В Скориков
Надо высказать свои претензии - и никакой эйфории. Янки без своего интереса и срать не сядут.
реванш
А может не стоит делать оптимистические прогнозы раньше времени? Что то наши партнёры замышляют очень пакостное и серьёзное. И там согласились и там назад сдали на шаг, неспроста все это, очень на них похоже, когда затем следует что то серьёзное. Пиндосы и англ большие мастера устраивать серьёзные провокации,причем в ситуации, когда им нельзя терять лицо (а они его сейчас теряют), они могут пойти на все, чтобы изменить ситуацию в корне. А здесь повод очень уж серьёзный, встреча глав двух сверх держав. Причём один из них старый пердун, который ничего из себя не представляет даже у себя, этого под нож бросят не задумываясь, а вот ВВП это уже другой вопрос, здесь у них козырный интерес. ВВП у них, это как серпом по яйцам. Ради устранения они могут пойти на все, наплевав на всех и все. И этот вариант очень даже для них актуален.
Shap Michael
аФтор = Андрей Перла, лучше бы взял фамилию Пёрнул. шапками закидаем сказал этот аФтор, "враг хитер и опасен", надо быть начеку, возможны любые провокации и до, и во время, и после
Леонид Попивняк
Между Пиндостаном и Гейропой сейчас как в поговорке..." Дружба дружбой - а табачок врозь".....Поляки и Чехи и Проеболты в угоду политической воле Босса готовы нести экономические потери....а в Германии в отличии от этих полудурков денежку считать умеют......
ник зайчиков
Автор , не хвались идя на войну , хвались идя с войны . Еще война не началась , а этот шапкозакидатель уже всех шапками закидал .
вылитый литой
врагу не "сдается" наш гордый варяг.......
Владимир Моргунов
НЕ КАЖИ ГОП...ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ !!! НЕ СЛЕД БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ !!
Бендер Задунайский
Не захвалите раньше времени . Когда начинают славословить за долго до произошедших событий , то получается с точность до наоборот . Правильно сказал комментатор выше : Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь !
Александр Кушнир
Действительно, не говорите "ГОП" (потому что упадете на "ПОП(?)")! ...Вся эта "Расслабуха" на "Диком Западе" в отношениях с Россией - это только ПРЕЛЮДИЯ перед Глобально-Мистическими событиями в Социуме (читайте: https://cont.ws/@sashamukachevo24/1708749)! Все это "НАКИПАНИЕ" накала атмосферы в НАТОвском семействе (вместе с Безнравственной США), - это есть подготовка к выходу на Авансцену 2025 г. "ЛЮЦИО-фера"! Который своим "Появлением" ВООДУШЕВИТ Упадочный Дух Западного Миропорядка! ...И ВСЕ ГАЛОПОМ ПОМЧАТ ЗА ЕГО "Спасительным Фавором"!!!!!!.....

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