В международных соревнованиях «Сильнейший пожарный» победила команда из Петербурга

В турнире приняли участие 12 команд, в том числе из Республики Беларусь В международных соревнованиях «Сильнейший пожарный», которые прошли в Северной столице, победила команда команда 1 пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга.
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