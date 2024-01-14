Страна и люди
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Страна и люди

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Глава Минцифры Украины предложил гражданам собирать беспилотники на дому

Глава Минцифры Украины предложил гражданам собирать беспилотники на дому

Жителям Украины предложили поучаствовать в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов на дому. С такой инициативой выступил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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