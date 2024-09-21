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Алаудинов сообщил о побеге 60 украинских военных в Курской области. Командование ВСУ безуспешно пыталось их вернуть

Алаудинов сообщил о побеге 60 украинских военных в Курской области. Командование ВСУ безуспешно пыталось их вернуть

Алаудинов заявил, что 60 украинских военных сбежали от ВС РФ в Курской области Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 60 человек сбежали от ВС России на одном из участков в Курской области.

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