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Смольный попытался оправдаться за резкое сокращение доходов, но не упомянул изменения у «Газпрома»

Вице-губернатор Корабельников назвал недовольных ситуацией «диванными экспертами». Предварительные сведения о ходе исполнения городского бюджета в январе-феврале утекли в публичную плоскость и, как оказалось, уровень сбора налогов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенно упал, а совокупные доходы за февраль просто рухнули, уменьшившись в семь раз.

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