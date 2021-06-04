Происшествия

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В Амурской области члены Общественного совета и полицейские провели акцию «Стоп мошенничество!»

В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета при ОМВД России по Магдагачинскому району Амурской области провели акцию «Стоп мошенничество!».

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