Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • d Glukhareva
    А нас спросили ? Нужны нам эти поздравления ??на фиг не нужныПугачева ночью ве...
  • Борис Леонтьев
    Т.е. для Вас присутствие на свадьбе пятерых преступников и их арест силовиками не является серьёзным основанием? Нет ...Силовики посетили...
  • Юдкевич Сергей
    И это касается всех во всей стране.Глава СК Бастрыки...

«Никто не может нас учить»: яростная перепалка Соловьева и Кедми шокировала всю студию

«Никто не может нас учить»: яростная перепалка Соловьева и Кедми шокировала всю студию

Телеведущий Владимир Соловьев не стал сдерживать эмоций после того, как его давний приятель Яков Кедми принялся оправдывать те чудовищные вещи, что творит его государство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Исаков
Видимо, это должно обнадёживать, что после самоубийства человечества в ядерном пожаре, из которого никто не переселится в рай, на смену ему выползут какие нить тараканы и через миллионы лет станут так же вышибать мозги друг другу, обрывать лапки, чтоб обожраться больше всех. По тому же закону естественного отбора. Только почему-то никому не приходит в голову, что не просто так появилось человечество во вселенной, что оно было создано ввиду необходимости в нем. А необходимость определилась возникновением во вселенной ряда задач, с которыми могут справиться только души людей, которые специально готовятся в человеческих телах в течении земной жизни. Не эта жизнь становится главной, а та, что предстоит в космосе. Она самая интересная и увлекательная, она на миллиарды лет. Но не всем светит эта перспектива. Замазанные в нацизме, в алчности, в пороках, в противодействии социализму, объединяющему народы на общее благо, туда не попадут. Просто будут утилизированы. Это светит и многим в России. Это касается  всех людей безотносительно их религий. Если человечество погибнет в ядерном пожаре, к чему идет человечество, оно больше не возродится, его заменят цивилизации на иных планетах.
Ответить
1 д.
Alex Zim
Не выдумывайте! В любой западной стране полиция вытащила бы Соловьева, а пере Кедми кланялись и извинялись бы за доставленные неудобства. Более того, Соловьева просто никуда бы не пригласили.
Ответить
19 час.
Alex Zim
7 октября Израиль очень грамотно спровоцировали, провоцировали те, кто прекрасно знают психологию евреев, их менталитет; демонстративная и бессмысленная жестокость хамасовцев отрезала Израилю возможность притормозить и подумать над последствиями своих действий, верх взяла ненависть, самомнение и, глубоко сидящее в каждом еврее, желание &quot;окончательно решить вопрос&quot; с палестинцами. Все понятно мне, но понятно также и то, как бы повели себя арабы-палестинцы, будь они при власти и силе; жестокость свою они продемонстрировали.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх