«Никто не может нас учить»: яростная перепалка Соловьева и Кедми шокировала всю студию

Геннадий Исаков

Видимо, это должно обнадёживать, что после самоубийства человечества в ядерном пожаре, из которого никто не переселится в рай, на смену ему выползут какие нить тараканы и через миллионы лет станут так же вышибать мозги друг другу, обрывать лапки, чтоб обожраться больше всех. По тому же закону естественного отбора. Только почему-то никому не приходит в голову, что не просто так появилось человечество во вселенной, что оно было создано ввиду необходимости в нем. А необходимость определилась возникновением во вселенной ряда задач, с которыми могут справиться только души людей, которые специально готовятся в человеческих телах в течении земной жизни. Не эта жизнь становится главной, а та, что предстоит в космосе. Она самая интересная и увлекательная, она на миллиарды лет. Но не всем светит эта перспектива. Замазанные в нацизме, в алчности, в пороках, в противодействии социализму, объединяющему народы на общее благо, туда не попадут. Просто будут утилизированы. Это светит и многим в России. Это касается всех людей безотносительно их религий. Если человечество погибнет в ядерном пожаре, к чему идет человечество, оно больше не возродится, его заменят цивилизации на иных планетах.