week-menu.ru

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гурбангулы
    чушь псевдородноверскаяИмена, над которы...
  • Светлана Елизарова (Федорова)
    А я делаю себе пюре достаточно просто: отвариваю картофель в мундире,очищаю,режу на кусочки,кладу на сковородку,сверх...Что добавить в ка...
  • лариса
    Огонь не использовали?А как же камни нагревали?Хотела суп сварить,но теперь.....)))))Вкусный рецепт из...

Такое тесто поднимается за 1 час и не впитывает масло. Фирменный рецепт моей бабушки

Такое тесто поднимается за 1 час и не впитывает масло. Фирменный рецепт моей бабушки

Казалось бы, люди пришли к приготовлению мучных изделий тогда, когда начали выращивать пшеницу. Однако, выращивание зерновых культур отнюдь не равно приготовлению хлеба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх