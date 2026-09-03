Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрепило 20 мобилизованных с признаками наркозависимости украинцев к 39-й отдельной бригаде морской пехоты вместо того, чтобы заменить личный состав.
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