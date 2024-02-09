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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Путин объяснил значение слова «денацификация»

Под «денацификацией» Украины следует понимать «запрещение всяческих неонацистских движений» и необходимость «избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить», пояснил Путин в интервью Карлсону.

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