Путин объяснил значение слова «денацификация»

Под «денацификацией» Украины следует понимать «запрещение всяческих неонацистских движений» и необходимость «избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить», пояснил Путин в интервью Карлсону.
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