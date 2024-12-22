❗️⚡️Владимир Путин после атаки беспилотников "Лютый" ВСУ на Казань заявил, что противник пожалеет об этом и столкнется с еще большими разрушениями.
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❗️⚡️Владимир Путин после атаки беспилотников "Лютый" ВСУ на Казань заявил, что противник пожалеет об этом и столкнется с еще большими разрушениями.