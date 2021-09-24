Для чего Эрдоган решил "аннексировать" Крым накануне встречи с Путиным в Сочи

Журналист Пётр Акопов — о призрачной надежде главы Турции сохранить сирийский Идлиб с боевиками. Фото © ТАСС / EPA / YVES HERMAN / POOL В отношениях России и Турции опять искрит? Сначала МИД Турции заявил, что не считает законными выборы в Госдуму России на территории Крыма, потом, выступая на Генассамблее ООН, турецкий президент Эрдоган заявил о том, что "придаёт значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаём".