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В Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4

В Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4

В Каспийском море на глубине 62 километра было зафиксировано землетрясение с магнитудой 3,5. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

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