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В Самаре на перекресте Мориса Тореза и улицы Энтузиастов водитель влетел в столб

В Самаре на перекресте Мориса Тореза и улицы Энтузиастов водитель влетел в столб

Дорожное происшествие случилось в областном центре поздно вечером 28 августа.Как уточнили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего им был допущен наезд на бетонный столб.

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