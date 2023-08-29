В Самаре на перекресте Мориса Тореза и улицы Энтузиастов водитель влетел в столб

Дорожное происшествие случилось в областном центре поздно вечером 28 августа.Как уточнили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего им был допущен наезд на бетонный столб.
Дорожное происшествие случилось в областном центре поздно вечером 28 августа.Как уточнили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего им был допущен наезд на бетонный столб.
Свежие комментарии