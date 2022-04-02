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Рамзан Кадыров: «За одного раненого чеченского бойца мы уничтожаем десять бандеровских прихвостней»

Рамзан Кадыров: «За одного раненого чеченского бойца мы уничтожаем десять бандеровских прихвостней»

За одного раненого чеченского бойца силовики из данного российского региона, действующие на украинской территории, ликвидируют «десять бандеровских прихвостней».

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