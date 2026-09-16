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МОСИНФОРМ

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Свыше 100 тыс. организаций и предпринимателей из разных регионов России открыли корпоративные кабинеты на mos.ru

Свыше 100 тыс. организаций и предпринимателей из разных регионов России открыли корпоративные кабинеты на mos.ru

На mos.ru создано более 100 тысяч корпоративных кабинетов организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов страны.

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