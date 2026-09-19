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Азиатские технологические акции резко выросли на фоне нового витка AI-оптимизма

Азиатские технологические акции резко выросли на фоне нового витка AI-оптимизма

Фондовые рынки Южной Кореи и Тайваня в пятницу оказались среди лидеров азиатского рынка. KOSPI вырос на 2,7%, а TAIEX — на 1,9%, поскольку инвесторы активно покупали производителей полупроводников.

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