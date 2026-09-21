Москва передаст федеральному бюджету более 6 триллионов рублей в 2026 году: Собянин на Московском финансовом форуме

На пленарной сессии Московского финансового форума, открывшейся в Центральном выставочном зале «Манеж», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2026 году из бюджета столицы в федеральный бюджет поступит более 6 триллионов рублей.
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