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FiNE NEWS

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Москва передаст федеральному бюджету более 6 триллионов рублей в 2026 году: Собянин на Московском финансовом форуме

На пленарной сессии Московского финансового форума, открывшейся в Центральном выставочном зале «Манеж», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2026 году из бюджета столицы в федеральный бюджет поступит более 6 триллионов рублей.

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