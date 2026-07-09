В Калужской области сбили еще 9 беспилотников

Силами ПВО уничтожены 9 беспилотников над территориями шести муниципальных округов региона, пострадавших и разрушений нетКалужский губернатор сообщил о сбитии еще 9 БПЛА над регионом - в Дзержинском, Жуковском, Жиздринском, Людиновском, Тарусском и Юхновском МО.