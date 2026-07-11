НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

Приангарье примет участие в проекте по использованию данных из космоса для картографирования

Работу в земельно-имущественной сфере обсудили в правительстве Иркутской области. В совещании приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены правительства региона, заместители руководителя Росреестра Максим Смирнов и Людмила Лилина, генеральный директор ППК «Роскадастр» Татьяна Громова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии