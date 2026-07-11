Приангарье примет участие в проекте по использованию данных из космоса для картографирования

Работу в земельно-имущественной сфере обсудили в правительстве Иркутской области. В совещании приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены правительства региона, заместители руководителя Росреестра Максим Смирнов и Людмила Лилина, генеральный директор ППК «Роскадастр» Татьяна Громова.
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