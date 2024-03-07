«Совсем на меня не похож»: актер Милош Бикович рассказал о роли мечты

Артист выступил перед молодежью. Актер Милош Бикович Pavel Kashaev/globallookpress.comСербский актер Милош Бикович, получивший всероссийскую славу и любовь зрителей после фильма «Холоп», на днях выступил на Всероссийском фестивале молодежи.
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