Нижегородский дворник нарисовал новую картину на футбольном поле ЖК "Седьмое небо"

В Нижнем Новгороде дворник ЖК "Седьмое небо" нарисовал новую снежную картину на футбольном поле.На этот раз на снегу художник изобразил трёх человек, которые несут огромную щуку, и над рисунком написал "Дед рассказывал".
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