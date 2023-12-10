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Нижегородский дворник нарисовал новую картину на футбольном поле ЖК "Седьмое небо"

Нижегородский дворник нарисовал новую картину на футбольном поле ЖК "Седьмое небо"

В Нижнем Новгороде дворник ЖК "Седьмое небо" нарисовал новую снежную картину на футбольном поле.На этот раз на снегу художник изобразил трёх человек, которые несут огромную щуку, и над рисунком написал "Дед рассказывал".

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