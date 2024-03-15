Из постели за решетку: Обнародованы первые кадры задержания диверсанта в Москве

ФСБ обнародовала кадры задержания украинского диверсанта в Москве. Наручники надели прямо в постели.Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания жителя Москвы, запускавшего по заданию украинских спецслужб беспилотники у военных объектов для воздействия на ПВО.
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