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Из постели за решетку: Обнародованы первые кадры задержания диверсанта в Москве

Из постели за решетку: Обнародованы первые кадры задержания диверсанта в Москве

ФСБ обнародовала кадры задержания украинского диверсанта в Москве. Наручники надели прямо в постели.Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания жителя Москвы, запускавшего по заданию украинских спецслужб беспилотники у военных объектов для воздействия на ПВО.

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