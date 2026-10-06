Фон дер Ляйен: Европа обнулит импорт российского газа до конца 2027 года

Сокращение доли российского газа в ЕС намерены довести до нулевой отметки до конца следующего года. Об этом заявила заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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