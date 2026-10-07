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Почему банки заработали меньше, но вкладчикам не стоит паниковать

Почему банки заработали меньше, но вкладчикам не стоит паниковать

Когда слышишь новости о том, что финансовый сектор потерял часть прибыли, первая мысль — не пора ли забирать деньги со вкладов.

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