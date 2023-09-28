Рецепты первых блюд 3

Суп с рыбными фрикадельками Постный, легкий и вкусный рыбный суп. бульон овощной, бульон рыбный, вода, филе рыбы, крахмал, крупа манная, картофель, морковь, лук зелёный, зелень, соль, приправа, лавровый лист, перец горошком, зелень Солянка старомосковская в горшочках Солянка – это нечто особенное и всегда вкусное.
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