Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации атаки из 417 украинских беспилотников, направленных на столицу.
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