На седьмой Московской неделе моды, проходившей с 26 сентября по 1 октября, заключены четыре международных соглашения с Белоруссией, Казахстаном, Кенией и Бангладеш.
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